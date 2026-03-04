Dólar al menudeo rompe techo de 18 pesos, la BMV cae 4.5 por ciento

Por cuarta jornada consecutiva, el dólar se fortalece mientras las bolsas de valores se tiñen de rojo ante la ausencia de señales de un acuerdo en Medio Oriente, lo que incrementa los temores de una interrupción en el suministro de energéticos y un aumento en la inflación global, explicaron analistas.

El martes, el dólar se vendió en 18.08 pesos en ventanillas de Banamex, 30 centavos más que el lunes pasado y es la primera vez que supera las 18 unidades en casi dos meses.

Al mayoreo, el dólar se intercambia en 17.88 pesos y es el precio más alto desde el 13 de enero pasado, cuando por momentos del día tocó las 17.94 unidades.

BMV pierde 4.5 %

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pierde 4.5 % y se coloca sobre 67 mil 408 puntos, mientras que sus pares en Estados Unidos retroceden cerca de 2 %.

Los mercados accionarios van a la baja y el dólar gana terreno a medida que la guerra en Irán entra en su cuarto día sin señales de un acuerdo en el corto plazo, lo que incrementa los temores de una interrupción en el suministro de energéticos.