Domínguez anuncia visita de Sheinbaum a Sinaloa

Al comentar que la marcha celebrada este domingo para exigir la paz y la tranquilidad tiene el mismo objetivo que se trazó su gobierno, la mandataria estatal interina, Graciela Domínguez Nava, anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Culiacán el 20 de septiembre.

Sobre la gira presidencial por la capital del estado, explicó que aún se tiene en revisión los posibles espacios donde se van a desarrollar los actos de la agenda oficial, los cuales podrían ser programados a partir de la una de la tarde del domingo 20 de septiembre.

Dio a conocer que la jefa del Ejecutivo federal está realizando una gira nacional para acercar los resultados de su segundo informe de gobierno a los ciudadanos, por lo que el hecho de recibirla en la capital del estado es importante y será de gran interés para el ciudadano.