Don Rodo, hermano de “El Mencho”, tramita amparo

Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, hermano del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, “El Mencho”, tramitó un amparo en el que reclama a un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, una nueva orden de aprehensión o reaprehensión emitida en su contra.

Ante ello, Jorge Adrián Cruz Flores, juez tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, concedió una suspensión provisional a quien fuera operador financiero de “El Mencho”, para el único efecto de que quede a su disposición en el penal donde se encuentra recluido, es decir El Altiplano.

En febrero de 2025, fuerzas federales recapturaron a “Don Rodo”, en la comunidad de Atarjeas de Covarrubias, municipio de Tonaya, Jalisco, luego que en abril de 2024 fuera puesto en libertad por irregularidades del Ejército y la Guardia Nacional en su primera detención.