Donald Trump amenaza con reanudar ataque a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Irán que impida “de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas” o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.

Mensaje

“Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió en su red Truth Social.

El mensaje de Trump se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Medio Oriente y en las que, según el vicepresidente JD Vance, se han registrado “grandes avances”.

Trump además, en declaraciones a un periodista de Fox, afirmó que “Estados Unidos podría tomar el control del estrecho en el futuro, si fuera necesario” y que eso implicaría que “Estados Unidos se quedara con el 20 % del petróleo que transita por dicho estrecho”.

Según esta conversación, el presidente asegura mantener diversas opciones abiertas para el caso de que las negociaciones de paz no fructifiquen.