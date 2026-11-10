Donald Trump defiende a Jensen Huang

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el jefe de Nvidia, Jensen Huang, “no tenía idea” de que una mujer con la que tuvo una aventura era una presunta espía china, y añadió que Huang estaba “sufriendo enormemente”.

“Le hice esa pregunta: ‘¿Tenía alguna idea de que ella fuera una espía?’ Él dijo: ‘No tenía idea de que fuera una espía’, y realmente le creo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Espero que no haya problema”, añadió Trump.

Trump también defendió al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien enfrenta una moción de censura en el Congreso, y que a juicio del mandatario ha hecho un “muy buen trabajo”.

“Los soldados (…) los grandes patriotas, aman a Pete Hegseth. Si retrocedes dos años, antes de que yo asumiera el cargo, no podíamos reclutar gente. Ahora tenemos listas de espera. Ha hecho un muy buen trabajo”, aseguró el mandatario.

La junta directiva de Nvidia indicó que “está iniciando una investigación que indican que el fundador y director ejecutivo ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”.