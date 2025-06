Donald Trump dice que “apaga” fuego de manifestaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que con su decisión de enviar a la Guardia Nacional y a los Marines, está “apagando” el fuego de las protestas en California; en realidad, lo que hace es echarle gasolina a un incendio que él inició y que ahora busca convertir en un reality por motivos que nada tienen que ver con la seguridad del país o de los estadounidenses.

Si hablamos de la proporcionalidad, son cientos de personas las que se han estado manifestando en las calles de Los Ángeles; en Dallas, Texas, no han llegado al centenar y en Nueva York, han sido decenas. Aun así, Trump ordenó el despliegue de 2 mil elementos de la Guardia Nacional; luego, de otros 2 mil y, como no lo consideró suficiente, ordenó el envío de 700 Marines de apoyo.

Ahora, Trump “necesita” de este show. Primero, porque su popularidad estaba en picada, con los estadounidenses enojados por cómo va la economía. Apenas 44.3 % aprobaba su gestión.

Las cosas tampoco le están saliendo bien en otras áreas: ni en el tema de los aranceles.

Pese a sus fanfarroneos, Trump no sólo no ha resuelto la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que incluso ya luce fastidiado. Su discurso pasó de: “Si no paran la guerra habrá consecuencias”, a “hay que dejarlos pelear, como a los niños”. Tampoco ha logrado avances en el conflicto entre Israel y Hamas.

Así las cosas, Trump necesitaba un golpe de efecto. Hasta ahora, el tema donde siempre ha sido más fuerte es el migratorio. Fue una de las principales razones por las que fue electo.

Pero acorralar a los migrantes como lo ha hecho sólo podía tener un desenlace: protestas por una política migratoria que está asfixiando a millones de personas que llevan, en muchos casos, toda la vida aportando a la economía estadounidense, a su desarrollo.