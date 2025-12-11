Donald Trump exige resolver problema del agua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles a México que atienda el problema del agua “inmediatamente”.

En un post en Truth Social, dijo que “México debe atender su problema de agua y drenaje, inmediatamente”.

El mandatario estadounidense agregó que se trata de “¡una verdadera amenaza para la gente de Texas, California y Estados Unidos!”.

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del 5 % a México si el país vecino no libera antes del 31 de diciembre los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas, un acuerdo que desde 1944 regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

El presidente estadounidense señaló que México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

El martes hubo una reunión para abordar el tema. En su conferencia de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos siguen en marcha y que “confía” alcanzar un acuerdo ante la amenaza del presidente Trump de imponer un arancel.