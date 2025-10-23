Donald Trump pide a ganaderos bajar precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los ganaderos estadounidenses que bajen sus precios en medio de la polémica por su propuesta de importar carne de res de Argentina para reducir el coste de la carne estadounidense, lo que ha provocado rechazo entre los productores.

“Los ganaderos, a quienes quiero mucho, no entienden que la única razón por la que les está yendo tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que ingresa a Estados Unidos”, escribió en su red social Truth Social.

“Estaría bien que entendieran eso, pero también deben bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante en mi manera de pensar”, añadió.

El mandatario aseguró en otro mensaje que su guerra comercial “salvó” a los ganaderos estadounidenses.

Hace unos días, el republicano sugirió que EE. UU. comprará carne de res a Argentina para contener la inflación y reducir los altos precios que este producto está alcanzando en el país norteamericano.

Ganaderos piden a Trump dejar de “intervenir” en el mercado

Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por los ganaderos del país. La Asociación Nacional de Ganaderos (NCBA, por sus siglas en inglés), rechazó este martes la idea de Trump y le pidió que dejara de “intervenir” en el mercado.

“Hacemos un llamamiento al presidente Trump y a los miembros del Congreso para que dejen que el mercado funcione, en lugar de intervenir de formas que no hacen más que perjudicar a las zonas rurales”, pidió la NCBA.