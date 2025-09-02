Donald Trump pide publicar tasa de éxito de vacunas

El presidente Donald Trump instó el lunes a las farmacéuticas a publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la covid-19, en medio de la crisis del Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), cuya directora fue despedida por su oposición al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

“Es fundamental que las farmacéuticas justifiquen el éxito de sus diversos medicamentos contra la covid-19. Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo! Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA”, dijo Trump en un mensaje en la red Truth Social.

El presidente llamó a las compañías a mostrar públicamente los resultados de sus medicamentos contra la enfermedad que paralizó el planeta en 2020, un asunto que, precisó, ha generado diferencias en el seno de los CDC.

El mensaje de Trump se produce una semana después de que su Gobierno despidiera a la directora de esa agencia gubernamental, Susan Monerez, y nombrara como director interino a Jim O’Neill, un funcionario de alto rango cercano a Kennedy Jr.

Monarez denunció haber sido despedida por oponerse a solicitudes del secretario de Salud, un reconocido antivacunas que ha puesto en duda otras teorías científicas como la crisis climática.

El Gobierno también aprobó la semana pasada un nueva tanda de vacunas anticovid por parte del regulador estadounidense, que establece que estas estarán limitadas a la población de “alto riesgo” previa consulta médica y que ha retirado la autorización para su uso de emergencia.

A través de una columna, los exfuncionarios acusaron que lo que Kennedy “ha hecho al sistema de salud pública es algo que nunca hemos visto en la agencia, y algo que nuestro país nunca ha experimentado”.

Nueve exdirectores de la principal agencia de salud de Estados Unidos alertaron el lunes sobre el desmantelamiento del organismo por parte de la administración de Donald Trump y advirtieron que el ministro antivacunas, Robert F. Kennedy Jr., está “poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses”.

La contundente columna publicada en The New York Times es el último de una serie de ataques contra el secretario de Salud, después de que la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) fuera recientemente despedida por Trump tras apenas semanas en su cargo.