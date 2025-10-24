Donald Trump presume resultados contra cárteles

El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió los resultados de su estrategia contra los cárteles de la droga, con más de 3 mil líderes detenidos en un mes, incluyendo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, entre otros.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, Trump describió como “fantásticos” los resultados de la Homeland Security Force que reúne a diversas agencias.

Afirmó que los cárteles son una “amenaza a la seguridad nacional” y que “no nos detendremos hasta que la amenaza sea eliminada por completo”.

Resultados en combate al narcotráfico

La fiscal Bondi detalló los resultados de las operaciones del último mes: 3 mil 200 miembros de pandillas y de cárteles “erradicados de la calles”, 91 toneladas de drogas, 58 mil kilos de cocaína en polvo, 23 mil kilos de polvo fentanilo, 2.1 millones de píldoras de fentanilo y más de mil armas ilegales decomisadas .

Noem destacó que solo en septiembre se realizaron 400 operaciones que resultaron, dijo, en “3 mil 200 terroristas fuera de las calles”. Según dijo, gracias al trabajo de la Task Force se ha recortado “en 50 % el ingreso de fentanilo desde la frontera con México”. Hegseth dijo que los tratarán como tratan a los terroristas de ISIS y Al-Qaeda. “Los buscaremos y los mataremos, ya sea en el Caribe o en el Pacífico”. Trump repitió que “México está dirigido por los cárteles”. Aunque subrayó que “respeto mucho a su presidenta”, añadió que “temen en su país, porque los cárteles dirigen esos países”, e incluyó también a Colombia.