Donald Trump promete deportaciones masivas

En su discurso de proclamación del triunfo, Trump dijo que quiere que la gente entre a Estados Unidos, pero “por la vía legal”. Cortesía

El expresidente y ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que una vez que asuma la presidencia, llevará a cabo sus planes de deportación masiva “porque no tenemos opción”.

En entrevista telefónica con NBC News, Trump dijo que su arrolladora victoria sobre la vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, es un mandato para hacer que impere “el sentido común” en el país.

“Obviamente tenemos que hacer la frontera fuerte y poderosa”, señaló Trump, quien rechazó desear que no entre nadie. “Yo no soy de los que dicen: ‘No, no pueden entrar’. Queremos que la gente entre”, aseguró.

Sin embargo, durante su campaña, Trump prometió llevar a cabo el “mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos”.

En ese sentido, cuando NBC le preguntó acerca de lo costoso que sería deportar a millones de migrantes, respondió: “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos elección. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a volver a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio”.

Trump ha dicho repetidamente que los migrantes que llegan a Estados Unidos son violadores y criminales. Aseguró incluso que en Venezuela el crimen bajó porque todos sus criminales están ahora en Estados Unidos.

Biden garantiza transición ordenada

Por otra parte y luego de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las que resultó ganador Donald Trump, el presidente Joe Biden garantizó una transición pacífica y ordenada con el republicano y resaltó que “la voluntad del pueblo se respeta”.

En un mensaje a los estadounidenses, afirmó que “el poder lo da el pueblo” y defendió los comicios como justos y transparentes.

El mandatario estadounidense dijo que no se puede “amar a tu país solo cuando ganas”, y garantizó una transición pacífica y ordenada con Trump.