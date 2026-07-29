Donativos terminan en la Central de Abasto

Un reciente experimento social compartido por los creadores de contenido del canal “Papa y Chema Vlogs” ha generado inquietud respecto al manejo de los insumos destinados a la ayuda humanitaria.

Tras esconder dispositivos de localización en cajas de alimentos no perecederos entregadas en distintos puntos de recolección en la Ciudad de México para los damnificados por los terremotos en Venezuela, los autores documentaron que, semanas después de la entrega, ninguno de los productos había salido del territorio mexicano.

El objetivo de la investigación independiente consistió en verificar el trayecto real que recorren las donaciones entregadas por la ciudadanía.

Las cuatro cajas con insumos esenciales recopiladas por los creadores de contenido se distribuyeron en recintos con diversos niveles de gestión, revelando trayectos muy distintos a los prometidos:

- Estadio Olímpico Universitario (UNAM): el protocolo contemplaba trasladar la ayuda al Campo Militar Número 1 para su posterior envío marítimo, la señal satelital marcó un trayecto completamente diferente. Días después, el rastreador fue ubicado dentro de una bodega de la Central de Abasto de la Ciudad de México.

- Ciudad Judicial: Este paquete permaneció estático durante varios días hasta que comenzó a registrar desplazamientos. Finalmente, la señal se fijó en las inmediaciones de una zona comercial en El Pedregal.

- Alcaldía Tlalpan: Entregado en un punto de recolección de carácter civil e informal, el dispositivo no registró movimiento alguno durante un mes entero, permaneciendo exactamente en el mismo lugar donde fue depositado.

- Comunidad venezolana organizada: Administrado por ciudadanos migrantes en la capital, este punto tampoco presentó avances ni traslados en la señal del geolocalizador tras semanas de haber recibido la caja.