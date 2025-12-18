Dónde ponerme la vacuna contra la “súper gripe”

La temporada invernal suele traer consigo un incremento en las enfermedades respiratorias, y este año no ha sido la excepción.

El pasado 12 de diciembre, las autoridades sanitarias del país confirmaron la detección del primer caso de la llamada “súper gripe” en territorio nacional, un padecimiento asociado al virus de la Influenza A H3N2, subclado K. Aunque la noticia generó inquietud, la Secretaría de Salud aseguró que la situación se encuentra bajo control.

El caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y corresponde a una persona que recibió atención médica de manera ambulatoria. Tras la administración de tratamiento antiviral, el paciente presentó una evolución favorable y actualmente ya no presenta síntomas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la detección de este contagio no representa una amenaza inmediata para la salud pública. No obstante, la Secretaría de Salud subrayó la importancia de no bajar la guardia, especialmente durante los meses de frío, cuando los virus respiratorios tienden a propagarse con mayor facilidad.

Como parte de las acciones preventivas, la dependencia federal invitó a la población a participar en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026. Las vacunas disponibles ayudan a reducir el riesgo de contagio y, sobre todo, de complicaciones graves derivadas de infecciones respiratorias.

Las autoridades informaron que las dosis contra influenza, covid-19 y neumococo brindan protección ante este tipo de virus. En el caso de la influenza, la vacuna es tetravalente, diseñada para cubrir cuatro cepas, entre ellas AH1N1, AH3N2 y tipo B.

En la Ciudad de México, las vacunas pueden aplicarse en los Centros de Salud. Asimismo, se pueden aplicar en unidades médicas del IMSS y del Issste, espacios que ofrecen atención gratuita y cuentan con personal capacitado para orientar a la población.

Ante ello, se enfatizó que deben tener prioridad menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y trabajadores del sector salud, debido a su mayor riesgo ante infecciones respiratorias.