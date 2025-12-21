Dónde será obligatoria la CURP biométrica

El 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello, una de las principales dudas entre la población mexicana gira en torno a la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica y su impacto en los trámites cotidianos.

Este documento, impulsado por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (Renapo), busca fortalecer la identificación oficial mediante el uso de datos biométricos y reducir riesgos de suplantación de identidad.

La emisión de la CURP biométrica comenzó en octubre de 2025 en módulos del Registro Civil, oficinas del Renapo y unidades móviles habilitadas en distintas entidades.

¿En qué consiste?

La CURP biométrica es una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población. Conserva los 18 caracteres alfanuméricos que identifican a cada ciudadano, pero incorpora elementos de verificación física que refuerzan su validez. Entre estos se incluyen fotografía digital del titular, huellas dactilares de ambas manos y escaneo del iris.

De acuerdo con autoridades federales, esta información permitirá agilizar trámites en entornos digitales y elevar los estándares de seguridad en procesos administrativos. La base de datos biométrica será resguardada por la Secretaría de Gobernación a través del Renapo, mientras que la gestión digital estará vinculada a la plataforma Llave MX, diseñada para centralizar trámites gubernamentales en línea.

Aunque durante los primeros meses la CURP biométrica será voluntaria, las autoridades confirmaron que a partir de febrero de 2026 sustituirá de manera definitiva a la CURP tradicional. Desde ese momento, instituciones públicas y privadas deberán aceptarla como identificación válida cuando el ciudadano la presente.

Entre los trámites en los que será obligatoria se encuentran el acceso a servicios de salud (hospitales, clínicas e historial médico), el registro y cobro de programas sociales, pensiones y becas, así como la apertura de cuentas bancarias, solicitud de créditos e inversiones. También será requerida en procesos educativos como inscripciones escolares, además de trámites gubernamentales federales, estatales y municipales.