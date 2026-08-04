Dos agentes de la GN resultan heridos tras ataque armado

Una intensa movilización de fuerzas federales y estatales se registró la mañana de este lunes en la colonia La Amistad, en el municipio de Tula, Hidalgo, luego de un ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras personal de la Guardia Nacional realizaba recorridos de vigilancia en la zona. Durante el operativo, los agentes detectaron a un grupo de sujetos que presuntamente intentó huir y, posteriormente, abrió fuego contra los uniformados.

La agresión dejó dos elementos lesionados, quienes recibieron atención médica tras presentar heridas por arma de fuego. Uno de ellos sufrió una lesión en un pie y el otro en un pulmón, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital para su atención.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad en apoyo a las fuerzas federales. Como resultado del despliegue, dos presuntos agresores fueron detenidos en el lugar y un tercero, que resultó lesionado durante los hechos, fue trasladado bajo custodia a un hospital.

La zona permaneció acordonada mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Este hecho se suma a la jornada de violencia registrada en Tula. La noche del domingo, dos hombres fueron asesinados en la calle Pirámides de la colonia 16 de Enero, tras ser perseguidos por sujetos armados.

De acuerdo con los reportes, vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades después de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.