Dos aviones de la aerolínea estadounidense American Airlines se rozaron las alas sin dejar heridos este viernes en la pista de despegue del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA), que sirve a Washington D.C., informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El incidente, que ocurrió en medio del tráfico aéreo récord por el festivo de Acción de Gracias, involucró al vuelo AA 2152, con destino a Chicago, y al AA 638, que se dirigía a Dallas-Fort Worth, detalló el FAA en sus redes sociales, en las que anunció una indagatoria de los hechos.

“El vuelo 638 de American Airlines rozó el ala del vuelo 2152 de American Airlines mientras rodaba para el despegue en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington alrededor de las 5:10 p.m. (22:10 GMT), hora local, del viernes 27 de noviembre. Por ahora, no se han reportado heridos. La FAA investigará el incidente”, señaló.

La Administración no dio más detalles, pero compartió un artículo del New York Post que citó un audio del diálogo de uno de los pilotos con la torre de control y que al momentos del roce desconocían si los aviones involucrados, dos Boeing 737, habían chocado.