Dos detenciones más por asesinato de Carlos Manzo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, quien se desempeñaba como taxista, relacionados a la investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el 1 de noviembre en el festival de las velas.

Señaló que resultado del análisis de evidencias y la coordinación interinstitucional, se efectuó la captura el pasado 8 y 9 de enero de este año en Uruapan.

“Derivado de las investigaciones del Gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel ‘N’ el día de los hechos le informó a Josué Elogio ‘N’, los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades por la celebración del evento festival de las velas donde tenían planeado cometer el homicidio.

“Por ejemplo, le informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura y se pudo identificar que Samuel ‘N’ es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio que se concentraría en la explanada, la cual llega finalmente al chat del grupo liderado por Jorge Amando ‘N’, alias ‘Licenciado’, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución”, aseveró García Harfuch en conferencia de prensa.

Agregó que se tuvo conocimiento que Samuel “N” se desempeñaba como director de relaciones públicas y protocolo y había mantenido comunicación con Ramiro “N”, otro de los involucrados.

Además, el día de la agresión, este sujeto registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos. El cruce de información permitió conocer que Samuel “N” cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en el 2007 y robo a negocio en el año 2022.