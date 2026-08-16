Dos fuertes sismos sacuden a Indonesia; casi 50 muertos

Dos potentes terremotos de magnitud 7.7 y 6.1 sacudieron la costa de Indonesia a primera hora de este sábado y provocaron al menos la muerte de 47 personas, según recuentos preliminares de víctimas, además del derrumbe de edificios y viviendas y escenas de pánico en una región propensa a sismos devastadores.

El primer movimiento telúrico fue de magnitud 7.7, lo que derivó en una alerta de tsunami. Las autoridades instaron a los habitantes de la costa a desplazarse a zonas más elevadas, pero posteriormente levantaron la advertencia tras indicar la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia que el monitoreo no mostraba cambios significativos en el nivel del mar que supusieran una amenaza.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el sismo afectó a la región indonesia de Flores a una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se localizó a 68 km al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. El terremoto fue seguido de varias réplicas.

Segundo movimiento telúrico

La agencia geofísica indonesia, BMKG, registró el primer sismo a las 4:58 a. m. del sábado, hora local, a una profundidad de 15 km en la región de Flores. Un segundo terremoto de magnitud 6.1 sacudió la costa norte de Sumatra, Indonesia, horas después del sismo inicial, sin que se hayan reportado víctimas hasta el momento.

Los rescatistas en los alrededores de la ciudad portuaria de Maumere encontraron 20 personas muertas, seis gravemente heridas y dos atrapadas bajo los escombros, según informó Fathur Rahman, jefe de la agencia de rescate de la ciudad.

346 viviendas dañadas

Datos preliminares indican que 346 viviendas, 87 escuelas y más de una docena de centros de salud resultaron dañados. Las autoridades indonesias informaron que varios residentes se encontraban atrapados en edificios de la zona afectada.

Los equipos no habían podido llegar a Nagekeo, la región más cercana al epicentro, y las comunicaciones allí se habían visto afectadas, dijo Fathur. El acceso por carretera estaba bloqueado por deslizamientos de tierra, y un equipo intentaba llegar a la zona en ferry, añadió.

Unas 2.000 personas en Nagekeo fueron evacuadas, y se reportaron daños en varias casas, almacenes e instalaciones gubernamentales, según la agencia nacional de mitigación de desastres, la BNPB. Las autoridades también reportaron congestión vehicular y cortes de energía.

La televisión local mostró a pacientes de varios hospitales siendo evacuados de los edificios como medida de precaución tras el terremoto.