Dos mdp para localizar fortuna en homicidio

Dos millones de pesos habría ofrecido Diego Sebastián “N” a su chofer Gerardo “N” por ayudarlo a localizar una supuesta fortuna en criptomonedas y presuntamente participar en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo. y su familia, en un domicilio del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Fue el 31 de agosto, de acuerdo con los actos de investigación que integran la carpeta del Ministerio Público, cuando Diego Sebastián “N” habría iniciado los preparativos para cometer el crimen.

Diego Sebastián “N” le pidió a su chofer conseguir una serie de objetos que, horas después, utilizaría para llevar a cabo las acciones y quitarle la vida al músico, su esposa, su hija Sofía, a la joven Aleyda y a una de las mascotas.

Gerardo “N” adquirió un desarmador plano, uno de cruz, dispositivos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuaje y cubrebocas

El objetivo, de acuerdo con la Fiscalía, era encontrar en el inmueble una supuesta “caja fría” que contendría cantidades millonarias de dólares en bitcoins.