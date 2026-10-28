Dos petroleros sancionados llevan diésel ruso a EE. UU.

Tres petroleros cargados con diésel ruso, dos de ellos sancionados por países occidentales, se dirigen hacia Estados Unidos (EE.UU.) y tienen previsto arribar la próxima semana, en el marco de un controvertido acuerdo entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin para aliviar los precios de los combustibles.

Según informó el Financial Times, los buques transportan unas 140 mil toneladas de diésel y constituyen los primeros cargamentos autorizados por Washington tras el acuerdo alcanzado el 9 de octubre, que contempla exenciones a las sanciones sobre el combustible ruso.

La decisión busca contener el aumento de los precios de los carburantes estadounidenses, en momentos en que faltan apenas siete días para las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre.

Entre las embarcaciones figura el “Talisman”, un petrolero ruso de 20 años de antigüedad sancionado por EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea, cuya llegada a la costa este estadounidense está prevista para el 9 de noviembre.