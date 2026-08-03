Dos víctimas tras choque de helicópteros

Dos miembros de la tripulación de un helicóptero de extinción de incendios murieron tras una colisión en pleno vuelo con otra aeronave mientras ambas combatían un incendio forestal en las inmediaciones de Atenas, en una jornada marcada por nuevos incendios y condiciones meteorológicas extremas en varios países del sur de Europa.

El accidente ocurrió en una zona boscosa situada entre las regiones de Atica y Beocia. El segundo helicóptero logró realizar un aterrizaje de emergencia y sus dos ocupantes sobrevivieron, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como un piloto danés y un oficial de enlace de los bomberos griegos. En la otra aeronave viajaban un piloto británico y otro oficial de enlace griego, quienes fueron rescatados y trasladados a un hospital de la Fuerza Aérea en Atenas.