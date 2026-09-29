Douglass Benning, nuevo jefe adjunto de la embajada de EUA

Después de haber sido presentado como nuevo jefe adjunto de Misión del embajador de Estados Unidos en México, Douglass Benning inició actividades en nuestro país al recibir a exalumnos de programas de intercambio del gobierno estadounidense.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó que fue un gusto reunir a amigos y socios de distintos sectores del país para dar la bienvenida a Benning.

“Douglass llega con una amplia experiencia y un profundo conocimiento de nuestra relación bilateral, y me da mucho gusto tenerlo como mi adjunto.

“Sé que trabajará de cerca con todos ustedes mientras continuamos nuestros esfuerzos para fortalecer la relación entre nuestros dos países”, dijo el embajador de USA.

El jefe adjunto de Misión, Douglass Benning, se incorporó al Departamento de Estado de Estados Unidos en 1996 y es miembro de carrera del Servicio Exterior con el rango de ministro consejero.

Antes de incorporarse a la Misión México, Benning se desempeñó como cónsul general de Estados Unidos en Milán de 2023 a 2026.