“Doy a Xóchitl Gálvez mi total apoyo”, dice Creel

El diputado con licencia Santiago Creel Miranda anunció la tarde de ayer lunes su declinación a sus aspiraciones presidenciales para respaldar a Xóchitl Gálvez. Ello fue confirmado por fuentes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a El Universal. En un video subido a sus redes, un par de horas después, dijo que la mejor alternativa es “mantenernos unidos en torno a Xóchitl”, y por ello afirmó que le da su total apoyo “para que encabece el Frente Amplio por México”.

Señaló al inicio de su video que ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Sobre Gálvez, dijo que “somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples”.

El expresidente de la Cámara de Diputados se dijo convencido de que el poder “solamente tiene sentido en la construcción de mejores condiciones de vida para todas las personas”.

“Ningún interés personal o de partido puede estar encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xóchitl”, expresó.

El líder panista explicó que él y la senadora Gálvez son amigos, aliados políticos y las batallas que han dado juntos han sido diversas, entre ellas, en el 2001 cuando ambos impulsaron la reforma constitucional que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, así como la recuperación de la alcaldía Miguel Hidalgo, en 2015.

“Respaldo la aspiración de Xóchitl Gálvez y voy a dar esta batalla para defender lo que creo”, lanzó.

Santiago Creel agradeció a todos los que lo respaldaron a lo largo de los últimos días y se comprometió a trabajar sin descanso para que “el Frente Amplio por México, y Xóchitl, adopten las propuestas y causas que hicieron grande a nuestro movimiento”.

Recordó que recientemente solicitó licencia como legislador federal, pues se dedicará 100 % a fortalecer el frente y promover el diálogo.

Creel Miranda agradeció también al Partido Acción Nacional (PAN), con quien —dijo— siempre estará en deuda: “Es mi casa donde me he formado políticamente y a quien le debo todos los cargos y responsabilidades que he tenido”.