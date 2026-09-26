Drones asegurados son de uso comercial

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que los drones asegurados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se tratan de drones comerciales y, a la fecha, no han detectado que grupos criminales utilicen drones de grado militar.

“No hemos detectado ningún dron, digamos, de tipo o de uso militar o de policía, son drones muy, muy comerciales que por ejemplo, los que mencionamos en la mañana en Sinaloa, donde se aseguraron artefactos explosivos, improvisados, que no son, digamos tan precisos, pero lo que se hace, el combate es ese aseguramiento a las células que manejan estos drones”, explicó.

El funcionario rechazó implementar medidas más estrictas para adquirir drones comerciales, al no existir reporte de mayor riesgo.

Defensa concluye Operación Águila Alta

La Defensa reportó que en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México–Estados Unidos de América, el martes concluyó la Operación Águila Alta desarrollada en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

Destacó la Defensa estas acciones para la inhibición de drones de características comerciales que utiliza la delincuencia organizada para el tráfico de drogas y personas.

La Barredora está “mermada y partida en dos”

Además, el titular de la SSPC, indicó que “La Barredora” está muy mermada en Tabasco, al grado de estar partida en dos, en la cual “El Prada” y “La Mosca”, se disputan el control del grupo criminal que fue liderado por Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso por asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

Destaca seis mil 527 detenciones en Tabasco entre 2024 y 2026

Así también, del 1 de octubre de 2024 al 15 de septiembre de este año, en Tabasco se han detenido seis mil 527 personas por distintos delitos. Además, se han asegurado 13 toneladas de droga y se han realizado detenciones a integrantes y operadores de células de grupos delictivos, informó García Harfuch.

Señaló que un despliegue reciente en Paraíso, se realizó la detención de José Luis “N” y Miguel “N”, generadores de violencia y grupos delictivos relacionados con homicidios, extorsión, secuestro, narcomenudeo y robo de hidrocarburos.

Explicó que los sujetos son exservidores públicos municipales, relacionados con el grupo delictivo y con portación de armas de fuego, además de posesión de hidrocarburo y narcóticos.

Además, informó sobre la detención de Fermín “N”, detenido por el delito de homicidio calificado de nueve personas. Rosario “N”, alias “La Cáscara”, relacionado con los delitos de secuestro y asociación delictuosa.

Reporta detención y aseguramiento en Mazatlán

Además, Omar García informó que fueron detenidas ocho personas en Mazatlán, Sinaloa, como parte de las acciones operativas que mantienen elementos federales en la entidad.