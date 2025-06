Duarte asegura que la Conagua conocía permisos

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ofreció este día una rueda de prensa junto con su equipo legal, para dar a conocer su postura referente al tema de las presas y represas que han sido destruidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su rancho El Saucito en el municipio de Balleza.

De acuerdo con lo que se dio a conocer por su equipo legal, están en espera de ser llamados a comparecer y apersonarse directamente en el rancho, para así poder determinar las acciones legales contra la Conagua, por la destrucción de las estructuras que estaban dentro del rancho y demás situaciones.

Además, se señaló que la información que se dio a conocer de forma oficial y a nivel nacional por parte de la Conagua, es incorrecta.

En ese mismo sentido se pronunció el exgobernador César Duarte, quien aseguró que la Conagua conocía de los permisos para esas presas.

“Es una exageración lo que plantearon. Tan conocía Conagua el permiso que dijeron que no existía, que en la boca del director de la Comisión Nacional del Agua apareció el número de 700 mil metros y no hay otro lugar de referencia de 700 mil metros más que el permiso otorgado en 1942 a mi papá, ¿si dicen que no existe de dónde sacaron el número? Ellos mismos ahí se evidencian de qué están mintiendo”, dijo Duarte.

Aseguró en ese sentido, que existe manipuleo y mentira por parte de la Conagua, ya que tanto él como sus abogados, afirman que existen permisos correspondientes desde 1942 para los presones y que fueron destruidos por la Comisión en el rancho.