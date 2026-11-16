Duelo por suicidio; culpa que enfrentan familias

En México, ocho mil 709 personas murieron por suicidio durante 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato representa una tasa de 6.7 defunciones por cada 100 mil habitantes. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 746 mil personas mueren cada año por esta causa.

Detrás de cada cifra hay una historia que continúa para quienes permanecen. Padres, hermanos, parejas y amigos deben aprender a vivir con una ausencia que, en muchos casos, viene acompañada de preguntas, sentimientos contradictorios y dificultades para hablar abiertamente de lo ocurrido.

Una de las primeras reacciones después de una muerte por suicidio es intentar encontrar una explicación. Los familiares suelen regresar mentalmente a los últimos días de la persona, recordar conversaciones, analizar comportamientos y preguntarse si existió alguna señal que no lograron identificar.

Sin embargo, reconocer que alguien cercano atraviesa una crisis emocional no siempre es sencillo, pues la tanatóloga Itzy Lugo explicó que no todas las personas tienen las herramientas para reconocer el sufrimiento de alguien cercano, especialmente cuando el tema permanece rodeado de silencio.

Búsqueda de respuestas

Conforme pasan los días, la búsqueda de respuestas puede transformarse en una serie de reproches personales. Algunos familiares se preguntan si debieron prestar más atención, acercarse a conversar o intervenir de alguna manera.

Ante estos pensamientos, la especialista recalcó que, acompañar a una persona que atraviesa una situación emocional difícil no significa tener el poder de controlar sus decisiones.

La pérdida no termina en el entorno familiar. En ocasiones, el dolor se vuelve todavía más difícil de sobrellevar cuando amigos o conocidos reaccionan con señalamientos, preguntas incómodas o distanciamiento.

En lugar de encontrar comprensión, algunos parientes sienten que deben explicar lo sucedido o defenderse de comentarios que sugieren que pudieron haber hecho algo para evitar la muerte.

Para Itzy Lugo, esta respuesta social refleja una falta de sensibilidad frente a quienes atraviesan un duelo de esta naturaleza.

“Como sociedad, juzgamos y no abrazamos ni contenemos a los familiares y amigos de una persona que murió por suicidio. Esto ocurre especialmente con los familiares”, comentó.

Ausencia de espacios seguros

La especialista advirtió que la ausencia de espacios seguros para expresar las emociones puede favorecer el aislamiento. Por ello, recomendó que las personas cercanas permitan hablar de quien murió, escuchen sin interrumpir y eviten imponer una manera determinada de vivir el duelo.

“Cuando alguien muere por suicidio, sus familiares pueden sentir enojo hacia esa persona, pero no se atreven a expresarlo. Piensan: ¿cómo voy a estar enojado si era mi ser querido? Entonces aparecen la culpa, el enojo y otras emociones que debemos trabajar poco a poco”, señaló.

En estos casos, puntualizó que el acompañamiento debe ayudar a distinguir entre las responsabilidades reales y aquellas situaciones que estaban fuera del alcance de sus cercanos, ya que reconocer esa diferencia permite trabajar sentimientos de culpa que no necesariamente corresponden a una responsabilidad propia.

Asimismo, recalcó que, aunque la muerte sea la misma, las reacciones dentro de una familia pueden ser completamente distintas, ya que mientras una madre quizá necesite hablar constantemente de su hijo, un hermano podría preferir guardar silencio y procesar sus emociones en privado. Por esa razón consideró importante que cada integrante tenga un proceso de acompañamiento individual, sin comparaciones ni exigencias sobre cómo debería expresar su tristeza.

También llamó a evitar preguntas que, aunque puedan surgir desde la curiosidad o la intención de entender lo ocurrido, terminan colocando una carga adicional sobre los familiares.

Expresiones como “¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta?” o “¿qué hicieron para evitarlo?” pueden alimentar los reproches y hacer que quienes atraviesan la pérdida sientan que deben justificar lo sucedido.

Disposición para escuchar

Aunque no siempre existen palabras capaces de aliviar una pérdida, para Lugo, mostrar disposición para escuchar puede ser mucho más significativo que intentar encontrar una explicación o dar consejos que nadie ha solicitado, por ello recomendó algunas expresiones que pueden comunicar cercanía sin invadir el espacio de la persona, como: “estoy aquí”, “si quieres hablar, te escucho” o “no sé exactamente qué decirte, pero puedo acompañarte”.

También, agregó que es importante evitar que la causa de muerte termine convirtiéndose en una etiqueta para toda la familia, pues dijo que, haber perdido a alguien por suicidio no convierte a sus parientes en personas diferentes ni significa que exista una dinámica disfuncional en el hogar.

“Debemos hacerlo sin juzgar, sin estigmatizar y sin tratarlas como si fueran una familia diferente o disfuncional, porque no lo son”, puntualizó.