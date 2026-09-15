Duelo tras asesinato de estudiante en México

La tristeza y el silencio impregnaron este lunes la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada (sur de España), donde los habituales rostros de alegría del comienzo de curso se ensombrecieron tras conocer el asesinato en un presunto feminicidio de Claudia Tacoronte, una estudiante de 21 años que se encontraba en México.

En esta universidad, donde la joven estudiaba hasta que hace apenas un mes inició una estancia de intercambio en México, se realizó un minuto de silencio en memoria de Claudia, nacida en Canarias (sur) y estudiante de cuarto curso de Educación Infantil.

La joven fue apuñalada el sábado en Cuautla, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, informaron este domingo autoridades locales.

Luto en las universidades

A las puertas de su facultad, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio de Claudia, Magdalena Ramos, contó que era “una chica con mucha ilusión” y que estaba “muy ilusionada” con su estancia en México; “iba todo muy bien”, aseguró, aludiendo a que habló con la joven el pasado viernes.

La decana de la Facultad de Educación, Katia Caballero, describió la jornada como “un día muy raro, gris” y reconoció que la comunidad universitaria está “rota” ante una noticia que resulta “muy difícil de digerir”.

Tras el asesinato, la universidad analizará la situación y estudiará si es necesario tomar alguna decisión respecto a los convenios internacionales, según explicó Caballero, quien añade que será necesario conocer en detalle qué ha ocurrido y si existe riesgo de que vuelva a suceder, para actuar en consecuencia.

Piden justicia por asesinato

Por lo anterior, el gobierno español reclamó este lunes justicia tras el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española, en Cuautla, Morelos, el pasado sábado.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien se encuentra de visita en Andorra, expresó sus condolencias a los familiares de Tacoronte.

El diario español El País dijo que un portavoz de la URG confirmó que la universidad decidió cancelar la estancia de tres de sus estudiantes en la UAEM el próximo semestre, tras el asesinato.