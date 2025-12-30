Durante 2025 se logró restituir 2 mil 158 objetos culturales

Este 2025, México cierra con la restitución de 2 mil 158 objetos culturales de valor arqueológico histórico, artístico y documental. Como parte del combate al tráfico ilícito de bienes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la recuperación del patrimonio cultural del país gracias a los esfuerzos diplomáticos y de sensibilización de las embajadas y consulados en el exterior.

La SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, ha hecho entrega formal este año de mil 843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN), facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos.

Apuntó que estos objetos fueron restituidos mediante la entrega voluntaria de particulares, instituciones académicas y museos que los tenían en su posesión.