Durante Duarte asesinaron a un periodista cada 3 meses

Cada tres meses en Veracruz, un periodista fue asesinado entre 2010 y 2016. A pesar de que el exgobernador Javier Duarte fue detenido en 2017 y condenado en 2018 por asociación delictuosa y lavado de dinero, hasta ahora no ha sido investigado por su omisión o colusión en los ataques contra la prensa que resultaron en el asesinato de 18 periodistas, denunció la organización Propuesta Cívica. Además, señaló que esta cifra no es solo una estadística: es un patrón de violencia que se emprendió contra quienes informaban.

Durante la presentación del informe “Prohibido Investigar: la impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, Sara Lidia Mendiola declaró que la violencia contra la prensa no fue aislada, sino consecuencia de la omisión y de la ineficacia del Estado y también de su colusión y sus vínculos con el crimen organizado.

“Este informe plantea que la impunidad es sostenida y reproducida desde el aparato del Estado, de tal manera y tal suerte que se ha vuelto una forma de administración pública”, indicó la directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica.