Durazo cuestiona a Colosio por críticas a Ejecutivo federal

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respondió a las críticas que el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su intervención en el Congreso de la Unión, y sostuvo que al legislador todavía le falta experiencia y madurez para asumir una posición de ese nivel.

“Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero este no le ha llegado todavía”, afirmó Durazo al referirse al senador emecista.

El mandatario señaló que, aunque le tiene afecto, en esta ocasión consideró necesario fijar una postura sobre la participación de Colosio Riojas durante la sesión con motivo del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum.

“En ocasiones, por el enorme afecto que le tengo, me he reservado expresar mi opinión sobre su vida pública, pero hoy considero necesario fijar una postura”, expresó.

Le falta calle

Durazo sostuvo que el senador tiene todavía aspectos que aprender antes de pretender realizar una valoración sobre el desempeño de un gobierno estatal o federal.

“Tiene mucho aún por aprender y mucho más aún por madurar. La retórica, por buena y efectista que sea, no puede superar jamás a la experiencia”, manifestó.

Consideró que la experiencia adquirida en el ejercicio de responsabilidades públicas es indispensable para comprender la complejidad de gobernar.

“Entender la complejidad de un gobierno estatal, no digamos ya de la Presidencia de la República, es ajena a la capacidad de un principiante; dicho sea de paso, a esas responsabilidades no se puede llegar a aprender”, señaló.

Durazo también cuestionó que Colosio Riojas critique a la administración federal, al considerar que durante su gestión como presidente municipal de Monterrey dejó rezagos y desaciertos.

“Mi respeto a su derecho a expresar la valoración que estime pertinente sobre el gobierno de la República, pero carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales deficiencias del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, sobre todo porque dejó una estela de rezagos y desaciertos en su gestión como presidente municipal de Monterrey”, sostuvo.

Afirmó que quienes han ocupado cargos públicos deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y sostuvo que el desempeño de Colosio Riojas como alcalde debe ser considerado al momento de evaluar sus actuales críticas.