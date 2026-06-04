Durazo y Américo rechazan acusaciones del LA Times

Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y de Tamaulipas, Américo Villarreal, negaron el miércoles que Estados Unidos los esté investigando por vínculos con el crimen organizado.

El diario estadounidense Los Angeles Times reportó que la justicia de dicho país investiga a los gobernadores de los estados fronterizos, que atraviesan una crisis de seguridad por la disputa entre bandas por las rutas de tráfico.

Rechaza Durazo versiones

“Casi sudo agua bendita”, bromeó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al responder a los señalamientos que aseguran que autoridades de Estados Unidos le habrían retirado la Visa.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario sonorense rechazó de manera categórica las versiones difundidas en medios y redes sociales, las cuales atribuyó a información sin sustento.

“Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromisos de colaboración con ningún país extranjero”, declaró.

Durazo afirmó que la publicación que originó la controversia carece de fuentes y pruebas que respalden sus afirmaciones.

“Es una nota más sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento”, sostuvo.

El gobernador señaló que su trayectoria política y pública es la principal garantía de su actuación y aseguró que, de existir alguna irregularidad en su desempeño, los medios de comunicación y la sociedad sonorense serían los primeros en conocerlo.

“Aquí en Sonora todos nos conocemos y todos lo sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela o la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, expresó.

Américo Villarreal rechaza señalamientos

Así también, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó de manera categórica los señalamientos presentados por dicho medio.

“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos”, expresó.

A través de un video, el mandatario tamaulipeco señaló esta tarde que se trata de afirmaciones falsas, sin sustento y carentes de evidencia verificable.

También negó cualquier insinuación que pretenda vincularlo con actividades ilícitas o con organizaciones criminales, subrayando que no existe investigación, procedimiento o notificación oficial, ni en México ni en los Estados Unidos, que respalde tales versiones.

“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”, mencionó.

Villarreal Anaya aseguró que cuenta con visa estadounidense vigente y que no ha recibido notificación alguna relacionada con su estatus migratorio o con investigaciones en su contra.

Morena Tamaulipas respalda a Américo Villarreal

Por lo anterior, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena Tamaulipas emitieron un comunicado en el cual llaman al pueblo de Tamaulipas a no creer calumnias, “y cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya”.

A través del posicionamiento calificaron como ataques los señalamientos en un medio de comunicación internacional, y que la réplica en medios nacionales no solo busca afectar la imagen del gobernador, sino desacreditar un proyecto político respaldado por la ciudadanía, por el pueblo que es el que manda.

“Las calumnias forman parte de una estrategia política que busca desacreditar a un gobierno legítimamente electo por el pueblo y frenar el proceso de transformación que vive Tamaulipas.

Por su parte, la dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, confirmó que su visa de turista para los Estados Unidos fue cancelada por una multa de tránsito.

Lo anterior surge luego de que la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informara en Ciudad Juárez que le habían cancelado la visa a la presidenta del partido de la Cuarta Transformación, por lo cual la retaba a mostrarla y a realizar un en vivo desde los Estados Unidos.