Ebrard anuncia récord de inversión extranjera

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informó que la Inversión Extranjera Directa llegará este año a 41 mil millones de dólares (mmdd), es decir, que creció 15 % en comparación con el año anterior.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Economía no solo destacó el incremento histórico de capitales del exterior hacia el país, sino que también confirmó que México será sede en 2028 del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC), una de las organizaciones económicas más relevantes del mundo.

Antes de detallar las cifras económicas, Ebrard subrayó que el país se encuentra en un momento de fortalecimiento internacional y confianza ante inversionistas globales.

Crecimiento

“Antes de entrar a las cifras, cuatro buenas noticias. La primera, aumento de inversiones en realidad en el Estado de México, vamos a alcanzar de acuerdo histórico este último trimestre, de acuerdo al registro nacional de inversión extranjera, vamos a llegar casi a 41 mmdd, si comparamos, 41 mmdd se obtuvieron este último trimestre, si lo comparamos con 2024, creció 15 %, todas las especulaciones que no han tenido ni un crecimiento de este tamaño” .

Ebrard explicó que el factor más sobresaliente del crecimiento son las nuevas inversiones realizadas en el país, las cuales pasaron de dos mil millones a seis mil 500 millones de dólares. Este incremento, dijo, representa una señal clara de confianza internacional hacia México. “Eso significa confianza en el gobierno de lo que se está haciendo, eso significa expectativa positiva del Gobierno de México (…) Es un crecimiento constante pero se está acelerando”, afirmó. Señaló además que, desde 2018 hasta la fecha, la inversión extranjera ha crecido 69 % en términos acumulados.

El secretario de Economía compartió como segunda buena noticia el comportamiento de las exportaciones mexicanas, las cuales —pese a escenarios económicos globales complejos— continúan mostrando una tendencia ascendente.