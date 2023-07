Ebrard dice que no se ha sentido en riesgo

El aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, dio a conocer sus gastos de la semana pasada, señalando que gastó 220 mil 803 pesos, salvo el día sábado que no tuvo actividad alguna.

A través de sus redes sociales, el ex canciller desglosó el reporte de actividades por día, siendo el lunes el día que más gastó con 187 mil 620.88 pesos, ya que fue cuando presentó la “Estrategia para la Transformación de la Justicia en México”; evento realizado en el Centro Cultural Estación Indianilla, en la Ciudad de México.

Por otra parte, luego de realizar un gran encuentro con Plataforma Verde, afirmó que hay compromiso y activismo en todo el país a favor de la causa que defienden, al reunirse con jóvenes con quienes realizó intercambios.

En conferencia de prensa se le preguntó sobre el riesgo de un ataque contra la panista Xóchitl Gálvez que ha denunciado la oposición por las presuntas acusaciones de que habría sido objeto por parte del jefe del Ejecutivo. Al respecto, puntualizó que si la panista pide protección, el gobierno no se la negara.

Destacó que el presidente está en su derecho de fijar su postura en los términos que considere, pero enfatizó que no ve ningún riesgo para nadie. “No he sentido ningún tipo de riesgo y no me han amenazado para nada”.

Ebrard también se refirió a panistas de la Ciudad de México que decidieron crear un movimiento en apoyo a su contendiente Claudia Sheinbaum, esto al resaltar que él no aceptaría un apoyo de ese tipo “de ninguna manera”.

““o tenemos ninguna empatía con el PAN respecto a sus programas, acciones y lo que representa”. Además, “estás en un lado o en otro. No puedes estar en los dos”.