Ebrard dice que no ve en riesgo T-MEC

Personal de la Secretaría de Economía y del Departamento de Estado de EE. UU. se reunirán el próximo 4 de febrero, para negociar una mayor colaboración en minerales críticos (litio, cobre, níquel, cobalto, grafito, entre ellos), en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el secretario Marcelo Ebrard.

Ese fue uno de los puntos que se acordaron el martes pasado, en la reunión entre Ebrard Casaubón y Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

El sábado, después de su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, se le cuestionó al titular de Economía si se buscará aumentar la explotación de litio en cooperación con Estados Unidos, ya que México se encuentra entre los 10 países con mayores reservas a nivel mundial.

“La semana que entra va a haber una reunión, bueno dos, convocadas sobre minerales críticos, la Secretaría de Economía tiene a su cargo el Servicio Geológico Nacional, y tenemos toda el área de minas adscrita a la Secretaría, entonces, vamos a asistir el día 3 de febrero y el día 4 hay una reunión convocada por el Departamento de Estado (de Estados Unidos). Yo creo que sin problema les podemos dar el día 3, los resultados de esa reunión”, respondió.

Rodríguez asiste a reunión plenaria de Morena

Por otra parte, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó las reuniones de trabajo y foros nacionales que ha realizado la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Durante su participación en la reunión plenaria de los diputados de Morena, dijo que dicho mecanismo asegura que la iniciativa que se presentará en los próximos días, estará legitimada por la sociedad.

“Hay claridad en los tiempos, el Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas, pero con estos encuentros avanzamos en asegurar que la iniciativa que llegue sus curules, no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo. Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte, y dicte el rumbo del país”, expresó.

La titular de Segob detalló que se realizaron 63 audiencias públicas en todo el país, y se reunieron mil 353 propuestas, para demostrar que “nuestra prioridad es el diálogo abierto de todos los sectores de la sociedad”.