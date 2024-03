Ebrard llama “electorera” a ley migratoria

Marcelo Ebrard considera que la Ley SB4 de Texas es usada por la campaña republicana con fines electorales, pues “es un gigante con pies de barro” que no tiene sentido, ya que la comunidad hispano parlante no perjudica a Estados Unidos, lo beneficia.

“Se basan en argumentos de que la frontera está desordenada y que estamos invadiendo a Estados Unidos los hispanos parlantes.

“Dice el gobernador Abbot o Di Santis y ahora el expresidente Trump que eso está echando a perder Estados Unidos y por lo tanto se tiene que actuar en contra, entonces lo veo como un argumento muy electoral [...] sostengo que es una medida política”, dijo el ex canciller en entrevista.

Ebrard Casaubón aseguró que los hispano parlantes contribuyen cada vez más al país del norte, motivo por el que asegura que es un argumento electoral más que un intento por detener la migración.

Agregó que México sostuvo una buena posición ante la posible entrada en vigor de la ley pues México debe mantener su soberanía y rechazar cualquier retorno al amparo de dicha medida.

“Es imposible que nosotros recibamos a una persona salvo que sea mexicana o mexicano porque ellos tienen derecho de entrar a su país, obvio, pero si se trata de extranjeros México no está obligado a recibir a nadie salvo que sea su voluntad.

“La ley muestra que no tiene mucha perspectiva o no va a tener éxito, o no se va a poder implementar porque al final del día van a tener que entregar a la persona a la autoridad federal de Estados Unidos, es un gigante que han organizado con pies de barro”, señaló.

Alerta sobre consecuencias

Así también, alertó que la Ley SB4 de Texas tendrá tres consecuencias graves que atentan contra los derechos de los migrantes y la soberanía de México y, al tener estos resultados, se podrían reproducir en otras entidades de Estados Unidos.

“Esta legislación es muy importante porque, en primer lugar, establece que, en la ley de Estados Unidos (en caso de ser aprobada y que entre en vigor), cualquier persona que entra o esté en Estados Unidos sin sus documentos se convierta en un delincuente, eso es prácticamente un delito”, apuntó el ex canciller.

Advierte turbulencias

Finalmente, agregó que ante el posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos implicará algunas turbulencias con México; sin embargo, nuestro país ya lo vivió en el pasado y logró concretar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores.

Al participar en la cumbre 2024 de la Asociación Mexicana de Capital Privado, el actual coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior de la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, dijo que México también logró negociar aspectos en política migratoria.