Ebrard reporta 264 mil pesos en gastos

El aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard, informó que durante la tercera semana de sus recorridos por el país ha gastado 264 mil 759 pesos.

En su cuenta de Twitter, presentó el desglose de gastos correspondiente del 3 al 9 de julio como parte del proceso interno para elegir la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante ese periodo, el excanciller tuvo eventos en la Ciudad de México, Baja California Sur, Estado de México, Veracruz, Yucatán e Hidalgo.

De acuerdo con la información, el día con mayor gasto fue el miércoles 5 por eventos en Ixtapaluca, Estado de México, con un costo de 155 mil 484 pesos.

Critica a aspirantes

Marcelo Ebrard cuestionó que Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y otros aspirantes de la oposición a la presidencia de México que son servidores públicos no soliciten licencia o renuncien al cargo.

“Todos los que estemos participando tenemos que dejar el cargo. Yo creo que es lo coherente. No entiendo esa reticencia. ¿O no tienen confianza en sí mismos? Hay que renunciar y asumir el riesgo”, expuso el excanciller en rueda de prensa el viernes en Tijuana, Baja California.

Cuestionado sobre la resistencia de Santiago Creel a solicitar licencia a la Cámara de Diputados, Ebrard aseguró que no está bien que el panista no renuncie y que no le extraña que haya adoptado esa postura.

“No me extraña de Creel, cada vez que puede, saca el cobre”, indicó.

Por otro lado, Ebrard insistió en que Sheinbaum, quien también aspira a la candidatura presidencial de Morena, debata con él sobre propuestas de seguridad.