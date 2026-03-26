Ebrard responde a queja de China por aranceles impuestos

Ante la queja de China de que los aranceles que México impuso a productos asiáticos les generan pérdidas económicas de hasta 50 %, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que hay afectaciones a la producción nacional por los subsidios que dan en dicho país.

El Ministerio de Comercio de China dijo que el cobro de aranceles a productos agrupados en mil 463 fracciones arancelarias “constituye barreras al comercio y a la inversión”, lo que le genera pérdidas por 9 mil 400 millones de dólares en los sectores mecánico y eléctrico chinos.

Ebrard dijo que se impusieron esos aranceles a productos asiáticos desde el 1 de enero pasado, “porque estimamos que hay condiciones desfavorables para nuestra industria”.

Piso disparejo

El funcionario mexicano agregó que, en otras palabras, el piso “está muy disparejo” y con los aranceles “empieza a emparejarse”.

Explicó que el gobierno mexicano y el Congreso de la Unión llegaron “a la conclusión de que no están pagando los mismos impuestos o tienen un subsidio de garantía muy grande” los productores asiáticos, lo que genera una variación en los costos.

Agregó que se pusieron aranceles “porque consideramos que se está buscando ampliar el mercado, con ayuda de su gobierno. Lo mismo los vehículos, son precios abajo de inventario. O sea, vas a quebrar a cualquier empresa, no importa cuál sea, porque tu precio de salida es menor a lo que le cuesta al señor de enfrente abrir su tienda”.

Dijo que en el comunicado que emitió el Ministerio chino se dice que no se pueden poner aranceles; sin embargo, él “no estaría de acuerdo”, porque poner ese cobro “es un derecho que México tiene”.

Ante el hecho de que los aranceles se imponen a productos agrupados en esas mil 463 fracciones provenientes de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, Ebrard añadió que “no tenemos nada contra China ni contra ningún otro país”.

Comentó que, por ejemplo, esos subsidios se ven en textiles, calzado y acero. Los metales chinos en México se venden a 150 dólares la tonelada, lo que muestra que hay subsidios porque no se podría vender al mismo precio el hecho en el país.

El secretario dijo que avanzan las conversaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).