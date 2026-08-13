Eclipse solar cautiva a miles de personas

El fenómeno del eclipse solar parcial, cuando la Luna oculta una parte del Sol, cautivó a miles de personas en varios países incluidos España, Portugal, Rusia e Islandia.

El cielo boreal cumplió su promesa con el primer eclipse solar total visible desde Europa en 27 años. Multitudes entusiastas siguieron el espectáculo en todas partes, y aunque en algunos casos las nubes ocultaron el sol, las imágenes estuvieron disponibles gracias a las transmisiones en vivo de la NASA, la Agencia Espacial Europea, numerosos observatorios internacionales y, desde Italia, las del Instituto Nacional de Astrofísica y el Telescopio Virtual.

Si bien el eclipse fue imperdible, también habrá otras oportunidades para observar las famosas estrellas fugaces, las perseidas, que alcanzaron su punto máximo inmediatamente después del eclipse.

La Luna comenzó a rozar el disco solar en diferentes momentos, según la ubicación, comenzando en una zona de Rusia cercana al Ártico. El cielo se oscureció por completo solo en los pocos países ubicados a lo largo de la “banda de totalidad”, la trayectoria en la que la sombra de la Luna bloquea completamente la luz solar.

Técnicamente Groenlandia, Islandia y España, así como la zona de Rusia cercana al Ártico, experimentaron un Sol negro, mientras que en el resto del mundo (incluida Italia) el eclipse solar fue sólo parcial. A lo largo de la banda de totalidad, la Luna ocultó por completo el disco solar, permitiendo que sólo escapara la luz de la parte más externa de la atmósfera solar, la corona.