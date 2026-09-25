Economía digital busca reducir uso de efectivo

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que con la nueva Ley de Economía Digital se busca la eliminación gradual de los pagos con efectivo, y se empezará con las gasolineras y carreteras.

En conferencia de prensa, detalló que con la legislación se promoverá la adopción de pagos digitales a través de CoDi, la bancarización de negocios, y que los gobiernos de todos los niveles acepten pagos digitales para trámites y servicios.

“Spei y CoDy por ley no cobran comisiones; entonces, cuando tú haces transferencia pagando con el celular, es una transferencia que implica que no hay ningún cobro de comisión ni para el cliente ni para el tendero o el proveedor del servicio”, explicó.

Dijo que los montos de transferencias pueden ser desde 25 mil y hasta 135 mil pesos, dependiendo del pago.

“El límite puede crecer hasta 135 mil pesos, y eso tiene mucho más sentido para un establecimiento pequeño o una persona con actividad empresarial, el plomero, el electricista”, comentó.