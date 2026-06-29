Economía digital en México sigue rezagada: experto

Aunque la economía digital avanza en el mundo con procesos como la tokenización y los pagos digitales, México permanece rezagado: ocho de cada 10 transacciones comerciales todavía se realizan en efectivo debido a la alta informalidad, la desconfianza hacia la banca y la falta de familiaridad con las herramientas digitales, advirtió César Francisco Duarte Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas.

El especialista explicó que mientras en México 80 % de las operaciones comerciales se efectúan con efectivo, en Brasil la proporción es de cuatro de cada 10 y en Estados Unidos de tres de cada 10.

Indicó que pese a los esfuerzos para impulsar la banca electrónica y la digitalización de pagos, entre la población persisten la desinformación y la desconfianza hacia estos mecanismos.

Duarte Rivera señaló que la tokenización, un proceso que convierte bienes o dinero en representaciones digitales llamadas “tokens”, representa el siguiente paso en la evolución financiera, pero el país aún está lejos de adoptarlo de manera generalizada.

Consideró que uno de los principales obstáculos es la elevada informalidad económica, que favorece el uso del efectivo y dificulta la generación de información necesaria para operar sistemas digitales más avanzados.