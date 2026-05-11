Édgar Sánchez niega agresiones a candidata de Morena en San Pedro

Édgar Sánchez, quien fue señalado por Morena de agredir a la candidata y diputada por el distrito 4 en San Pedro, Coahuila, Delia Hernández Alavarado, negó haberla agredido y refirió que simpatizantes de Morena lo agredieron inicialmente.

Sánchez, exdiputado local, publicó un video en su red social Facebook en donde relató los hechos que sucedieron el sábado en el municipio de San Pedro. En el video menciona que circulaba en su automóvil por el bulevar Hidalgo rumbo a Torreón, tuvo que detenerse porque el semáforo se puso en rojo. En ese crucero, simpatizantes de Morena realizaban un acto de pega de calcas y le intentaron pegar propaganda en su automóvil, a lo que él se negó.

De acuerdo con su testimonio, lo llaman traidor y posteriormente lo golpean en la nariz y en la nuca. Según Édgar Sánchez, cuenta con las constancias médicas, fotografías, radiografías y videos que respaldan lo dicho.

Aseguró que en ningún momento hubo una agresión a la candidata y diputada y que él únicamente quería enfrentar a quien le pegó.

“A Delia Hernández no se le golpeó, no se le tocó, no se le ejerció violencia física, ni siquiera se le dijo algo, eso es falso y condenable lo que ella dijo. Lo que hubo fue un choque entre grupos de hombres, insultos y agresiones que ella también provocó”.

Dijo que le molesta que quieran construir una narrativa política falsa donde ahora quieren victimizarse para ver si levanta su campaña.