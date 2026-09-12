Edomex baja 35.9 % los homicidios dolosos

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez (Morena), informó que durante los primeros ocho meses de 2026 los homicidios dolosos disminuyeron 35.9 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto registraron una reducción de 27 por ciento, como la extorsión, el secuestro, el robo a casa habitación, el robo de vehículos y el robo en transporte público.

El descenso de 35.9 por ciento de los homicidios dolosos es en comparación con el mismo periodo de enero a agosto de 2025. Así como un 27 por ciento en los delitos de alto impacto en ese mismo lapso. Esta reducción se debe a las acciones de seguridad desplegadas en coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

Operativos

Gómez Álvarez dijo que se realizaron más de un millón de operativos de seguridad en el Estado de México, entre los que destacan las operaciones Enjambre, Restitución, Atarraya. Caudal y Liberación.

En la Zona Oriente de la entidad mexiquense, el Mando Unificado reportó una reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos y de 53 por ciento en el robo de vehículos en los 15 municipios que integran esta estrategia.

Los resultados también se reflejan en las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó que el Estado de México tuvo en 2025 el menor número de homicidios de los últimos 15 años.

Tercer informe

La gobernadora Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos, en Toluca, donde presentará los resultados de los primeros tres años de su administración y las acciones que marcarán la segunda mitad de su gobierno.