Edomex ofrece becas de hasta 2 mp mensuales

Estudiantes de escuelas públicas del Estado de México pueden recibir becas de hasta 2 mil pesos mensuales por su desempeño académico, a través del programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, dirigido a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y educación superior.

El apoyo económico del Gobierno del Estado de México contempla diferentes montos y requisitos de calificación, dependiendo del grado escolar. Para los niveles de primaria, secundaria y preparatoria se solicita un promedio mínimo de 9.5, mientras que para universitarios el requisito es de 8.5.

Los recursos pueden entregarse hasta en 10 ocasiones durante el ciclo escolar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y las reglas de operación del programa.

Los montos de las Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico cambian dependiendo del nivel educativo que curse el estudiante.

Primaria: mil 100 pesos mensuales para alumnos de segundo a sexto grado, con promedio mínimo de 9.5.

Secundaria: mil 100 pesos mensuales para estudiantes de cualquiera de los tres grados, también con promedio mínimo de 9.5.

Preparatoria: mil 200 pesos mensuales para alumnos de educación media superior que acrediten un promedio mínimo de 9.5.

Universidad: 2 mil pesos mensuales para estudiantes de universidades, tecnológicos escolarizados, escuelas normales y otras instituciones contempladas en el programa. En este nivel se requiere un promedio mínimo de 8.5 y acreditar que se es alumno regular.

De esta manera, los estudiantes de educación superior pueden acceder al monto más alto del programa, mientras que los alumnos de educación básica y media superior reciben apoyos diferenciados.