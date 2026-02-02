Edomex reduce feminicidios 24.6 % en 2025

El gobierno estatal mexiquense redujo los feminicidios, sobre todo en los 11 municipios con alerta de violencia de género. Se realizaron mil 597 traslados de probables responsables de delitos cometidos contra mujeres y familias, y se ejecutaron 154 acciones de búsqueda.

Además, se brindó acompañamiento a 201 personas víctimas de violencia, se detuvieron a 39 personas, de las cuales 35 fueron presentadas ante el Ministerio Público y cuatro ante el juez cívico por su probable participación en delitos relacionados con violencia de género.

En un comunicado del gobierno se informa que el Juzgado LIBRE-Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación iniciará operaciones de manera prioritaria en municipios con alerta y doble alerta de género.

Este juzgado fue concebido como un órgano jurisdiccional especializado, permanente y de alcance estatal, enfocado en brindar protección inmediata a mujeres en situación de violencia.

Asimismo, esta instancia operará las 24 horas del día, los 365 días del año, con facultades para dictar órdenes y medidas de protección urgentes para reducir los tiempos de respuesta, disminuir riesgos y garantizar acompañamiento continuo a las víctimas, se agrega en el comunicado.

En 2025 se registró una disminución de 24.66 % en la entidad, comparado con 2024, cifras en la que se refleja la coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial estatal a través de la creación de los juzgados libres.

En el comunicado se destaca que en 2025, en comparación con 2022, el delito de feminicidio se redujo 61 por ciento, al pasar de 138 a 55 víctimas, como resultado del fortalecimiento de las medidas de protección, la atención a las causas estructurales de la violencia y la actuación oportuna de las instituciones.