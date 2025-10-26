Educación no es privilegio ni mercancía, es derecho

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (URC) en el municipio de Chalco, un proyecto educativo que busca ampliar las oportunidades de formación profesional para los jóvenes del Estado de México, especialmente en la zona oriente de la entidad.

En ese sentido, Sheinbaum reconoció que en el país hacen falta más de 600 mil espacios para estudiantes universitarios, por lo que su gobierno se ha propuesto ampliar la cobertura educativa superior con la creación de más instituciones.

Acompañada por la gobernadora Delfina Gómez; la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el secretario general de la URC, Antonio Méndez, y Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la escritora chiapaneca que da nombre a la institución, la mandataria destacó que la creación de nuevas universidades públicas responde a una deuda histórica con la juventud mexicana.

Derecho

“Durante muchos años se abandonó la construcción de espacios universitarios. En México faltan cerca de un millón de lugares para garantizar que al menos el 55 % de los jóvenes puedan cursar estudios superiores. Por eso estamos construyendo universidades públicas y gratuitas: porque todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar”, afirmó.

Durante su intervención, la gobernadora Delfina Gómez reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su compromiso con la educación pública y por impulsar proyectos que fortalecen el bienestar social en todo el país.

Sheinbaum explicó que este plantel forma parte del Programa Integral del Oriente del Estado de México, una región que, dijo, había sido históricamente marginada en materia educativa y de infraestructura.

“Este es parte del derecho a la educación y del programa integral del Oriente del Estado de México; por eso estamos aquí en Chalco”, sostuvo.

Más espacios

La presidenta subrayó que su administración tiene como meta crear 350 mil espacios adicionales en universidades públicas mediante el fortalecimiento del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México y las propias Universidades Rosario Castellanos, que surgieron como un modelo innovador para combinar la formación académica, científica y social con una perspectiva de inclusión.

“De eso se trata la Cuarta Transformación: de garantizar los derechos de los mexicanos a la educación, la salud y la vivienda digna. No son privilegios ni mercancías, son derechos”, puntualizó Sheinbaum.

La nueva sede de la URC Chalco tiene capacidad para mil estudiantes, sin embargo, más de cinco mil jóvenes solicitaron su ingreso. Para atender la demanda, la institución ha habilitado opciones en línea e híbridas, mientras se amplían los espacios y la infraestructura educativa.

En el acto, las autoridades informaron que la universidad ofrecerá programas de licenciatura en Inteligencia Artificial, Derecho y Seguridad Ciudadana, Economía y Desarrollo Sostenible, Administración y Comercio, entre otras áreas de formación con alta pertinencia social y tecnológica.

La presidenta destacó que la educación a distancia y el uso de nuevas tecnologías serán parte esencial del modelo de aprendizaje de las Rosario Castellanos, con el propósito de ampliar la cobertura sin sacrificar calidad académica.

Con la apertura del campus de Chalco, la Universidad Rosario Castellanos suma ya tres sedes en el Estado de México: Naucalpan, Chimalhuacán y Chalco, todas inauguradas en 2025. Estos centros educativos forman parte de una estrategia para acercar la educación superior a jóvenes que antes debían trasladarse a la Ciudad de México o dejar sus estudios por falta de recursos.