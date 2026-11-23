Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que la única forma de alejar a las y los jóvenes de la delincuencia es con la educación y Becas para el Bienestar que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, afirmó durante la entrega de Becas para el Bienestar en Villanueva, Zacatecas.

Por ello destacó la importancia de dar apoyos para que las y los jóvenes se queden en la escuela, a través de los apoyos y la construcción de nuevos espacios educativos.

“Como presidenta, lo que más quiero, lo que más deseo es que todos los jóvenes mexicanos tengan un espacio en la preparatoria y un espacio en la universidad, que todas y todos puedan ser becados y, ¿saben qué?, lo vamos a lograr”, agregó.

4T universalizó la entrega de beca

La mandataria destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación universalizaron la entrega de becas para todas y para todos los estudiantes, primero a nivel preparatoria con la Beca Benito Juárez, y ya en esta administración con la Beca Rita Cetina en secundaria, la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles de primaria, y ahora con la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior.

Resaltó que este año 400 mil jóvenes más a nivel nacional se inscribieron a la preparatoria gracias a la Beca Rita Cetina.

Anuncia Delgado aumento del 11 % al presupuesto educativo

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó el respaldo del Poder Legislativo para aprobar 1.3 billones de pesos para educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que incluye un aumento de 187 mil a 190 mil millones de pesos (mdp) para becas, de tres mil 105 mdp a tres mil 205 mdp para las Universidades Benito Juárez y dos mil mdp más para el mantenimiento de escuelas, con una cobertura del 100 por ciento para este año del programa La Escuela es Nuestra en primarias, secundarias y preparatorias de todo el país.