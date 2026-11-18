La transformación de las instituciones de justicia requiere conocimiento, experiencia, innovación y, sobre todo, la voluntad de sumar esfuerzos con quienes, desde distintos ámbitos, trabajan por el desarrollo de nuestro país.

Con esa convicción, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) firmaron un Convenio de Colaboración que representa un paso importante para fortalecer la relación entre la educación superior y la procuración de justicia en México.

Este acuerdo expresa una voluntad compartida: sumar capacidades, conocimientos y experiencias para contribuir a una justicia más eficaz, profesional, humana y cercana a la sociedad.

Las universidades han sido históricamente fundamentales para la formación de profesionistas, el pensamiento crítico, la investigación científica y la innovación. Su contribución resulta indispensable para enfrentar los desafíos actuales de la procuración de justicia.

Hoy, la complejidad de los fenómenos delictivos exige instituciones capaces de incorporar conocimientos jurídicos, científicos, tecnológicos y sociales a sus procesos de investigación.

Se necesita especialistas, herramientas innovadoras y nuevas metodologías que permitan investigar con mayor rigor y ofrecer mejores resultados.

Por ello, esta colaboración adquiere especial relevancia en el marco del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 con el que buscan fortalecer las capacidades de la Fiscalía, mejorar los procesos de investigación y consolidar una actuación basada en la inteligencia, coordinación, profesionalización y el respeto a los derechos humanos.

Las universidades tienen mucho que aportar a estos objetivos. Sus centros de investigación, sus especialistas y sus programas académicos pueden contribuir a la investigación criminal, a la capacitación de los servidores públicos y a una mejor comprensión de problemas como la violencia, la desaparición de personas y la extorsión.

Y esta colaboración debe ser de doble vía: que la experiencia y los desafíos cotidianos de la procuración de justicia también se conviertan en oportunidades de investigación, reflexión y desarrollo académico.

La Anuies, que agrupa a 278 instituciones de educación superior de todo el país, representa una plataforma extraordinaria para impulsar esta tarea. Su pluralidad y presencia nacional permitirán ampliar los espacios de intercambio, capacitación especializada e investigación conjunta.

Y es que una Fiscalía vinculada con las universidades se fortalece y se acerca más a la sociedad. De la misma manera, una universidad comprometida con los desafíos de la justicia contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho.

Cuando el conocimiento se pone al servicio de la justicia, las instituciones se fortalecen y México avanza hacia un futuro con paz, bienestar y dignidad.