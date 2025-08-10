EE. UU. advierte riesgo de invertir en Nicaragua

Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos del riesgo de invertir en Nicaragua por la reciente aprobación de una ley de seguridad fronteriza que el gobierno estadounidense y opositores nicaragüenses en el exilio denuncian como una “confiscación masiva” de propiedades.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el martes una ley que convierte en “propiedad del Estado” los 15 km “hacia el interior” de sus fronteras con Honduras y Costa Rica, como una medida de “seguridad nacional” para combatir “el crimen organizado y el narcotráfico internacional”.

Aunque el gobierno nicaragüense señaló en medios oficiales que la ley “no afecta” a los pobladores en la franja fronteriza, opositores nicaragüenses en el exilio alertaron que se trata de un plan de confiscación.