EE. UU. anuncia inversión de 23.4 mdd en México

En el marco del cumplimiento de los compromisos del T-MEC, Estados Unidos anunció la asignación de 23.4 millones de dólares para continuar apoyando la consolidación del Sistema Judicial Laboral en México, según informó la Embajada de EU.

En redes sociales, detalló que estos proyectos del gobierno estadounidense estarán enfocados en combatir prácticas antilaborales “que suprimen salarios y crean un campo desigual para trabajadores”, vulnerando los esfuerzos conjuntos de promover prosperidad en Norteamérica.

En un comunicado publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos el 12 de enero, se informó que estos fondos van por fortalecer la aplicación de la legislación laboral en México y garantizar que el comercio bilateral beneficie a trabajadores y empresas estadounidenses.

EUA apoyará iniciativas del gobierno

La autoridad laboral señaló que se otorgaron 15.4 millones de dólares a Partners of the Americas y 8 millones a Creative Associates International, con el propósito de apoyar iniciativas del gobierno, sector privado y trabajadores de México para hacer cumplir la legislación laboral.

Lo anterior, subrayó, permitirá garantizar el cumplimiento de las disposiciones laborales del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, negociado durante la primera administración de Donald Trump.

Los fondos serán administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales y los proyectos perfilan impulsar la agenda comercial de Trump, al exigir a México “la rendición de cuentas por sus compromisos laborales”.

El Departamento de Trabajo indicó, asimismo, que los proyectos se centran en sectores prioritarios clave del T-MEC en México, que compiten directamente con empresas estadounidenses.

De acuerdo con la dependencia del gobierno estadounidense, Partners of the Americas es una organización no partidista con sede en Washington, que construye alianzas transfronterizas para “mejorar vidas y crear oportunidades económicas”.

Según el Departamento de Trabajo de EU, con estas acciones fortalece el incremento laboral y salarial en su país, al combatir prácticas comerciales injustas y laborales extranjeras en las cadenas de suministro globales que “socavan la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos”.