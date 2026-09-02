EE. UU. ataca Ormuz; Irán va por una represalia

Se intensifica el conflicto entre Estados Unidos e Irán con nuevos ataques selectivos llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses en la región del estrecho de Ormuz. Los bombardeos provocaron una reacción inmediata de Teherán, que anunció una represalia contra objetivos estadounidenses a la que calificó de “operación decisiva”.

La televisión iraní informó que se escucharon cinco explosiones cerca de la localidad de Masan, en la isla de Qeshm, y otras cuatro en el estrecho de Ormuz, frente a la isla y cerca de la ciudad de Bandar Abbas.

La agencia estatal Irna señaló que cuatro proyectiles impactaron en distintas zonas de la provincia suroriental de Sistán-Baluchistán, al este del estrecho.

Ataque

Un aeropuerto del sur de Irán, el de Jiroft, en la provincia de Kermán, fue blanco de un ataque aéreo estadounidense, según la televisión iraní, que no proporcionó inicialmente información sobre posibles víctimas o daños.

El ataque se produjo después de otros bombardeos registrados en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz.

Donald Trump calificó los ataques de “masivos y poderosos” y dijo que fueron ordenados “en respuesta al fallido intento iraní de colocar minas navales en el estrecho, que actualmente está libre de minas”, así como al “lanzamiento de ocho misiles, todos derribados con éxito, contra nuestra base militar en Jordania”.

“Si Irán respondiera a este ataque más que justificado, sufriría una nueva ofensiva de una magnitud e intensidad completamente diferentes”, escribió Trump en su red social Truth. Posteriormente, en una entrevista con Fox, elevó el tono de la amenaza: “Si Irán respondiera a los ataques estadounidenses de hoy, sería completamente aniquilado”.

Los Guardianes de la Revolución iraníes, los Pasdarán, respondieron de inmediato que Estados Unidos “se arrepentirá” de haber llevado a cabo los nuevos ataques.

El Ejército iraní fue aún más contundente y anunció el lanzamiento de una “operación decisiva” contra objetivos estadounidenses en la región.